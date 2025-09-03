Путин приехал на торжественный прием после парада в Пекине

Айшат Татаева
Президент РФ прибыл туда сразу после окончания военного парада на площади Тяньаньмэнь.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин и другие мировые лидеры, посетившие парад в Пекине, прибыли в Дом народных собраний, где пройдет торжественный прием. Кремль опубликовал кадры прибытия автомобилей с главами стран, а также стол с инсталляцией в виде Китайской стены в Доме народных собраний.

Парад Победы в Пекине

В Пекине на площади Тяньаньмэнь проходит крупнейший военный парад. Он приурочен к 80-летию окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии. 

Цель торжества — продемонстрировать современные достижения Народно-освободительной армии Китая в сфере вооружений. Как сообщил У Цзэкэ, представитель Объединенного штаба Центрального военного совета КНР, в мероприятии задействуют 45 военных подразделений.

Посетили парад 26 иностранных лидеров, включая президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Согласно данным Центрального телевидения Китая, вечером в Доме народных собраний состоится торжественный прием, в котором примет участие председатель КНР Си Цзиньпин и другие представители власти.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака

