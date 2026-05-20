Как дома: кадры с Путиным в аэропорту Пекина покорили миллионы пользователей

Видео с Путиным без пиджака в аэропорту КНР набрало миллионы просмотров

Кадры из Китая с президентом России Владимиром Путиным, который снимает пиджак перед посадкой в автомобиль в аэропорту, за короткий срок собрали десятки миллионов просмотров в китайских социальных сетях.

Видео было снято 19 мая во время прибытия главы государства в КНР. Публикация вызвала шквал позитивных откликов среди местных жителей, которые активно комментируют поведение российского лидера.

«Во время визита в Китай президент Путин действительно выглядит очень расслабленно!» — написал один из пользователей интернета.

Многие подчеркивают, что президент ведет себя максимально естественно, что подкупает аудиторию.

«Очень непринужденно, словно вернулся домой», — добавил еще один подписчик.

В комментариях жители Китая также объясняют, что подобный жест в русской культуре часто символизирует переход к неофициальной обстановке или комфортное самоощущение в помещении и в гостях.

Официальная часть поездки российского президента началась по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина и продлится два дня. Нынешний визит несет символический характер, так как он приурочен к юбилею важного документа — 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

