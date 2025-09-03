В бундестаге предложили взыскать компенсации за подрыв «Северного потока»

Дарья Орлова
Правительство Германии «озабочено нанесением максимально возможного ущерба России», поэтому вряд ли потребует компенсации от виновных, считают в «Альтернативе для Германии».

В бундестаге предложили взыскать компенсации за взрывы на Nord Stream

Фото: www.globallookpress.com/Florian Gaertner

Парламентарий бундестага Штеффен Котре из партии «Альтернатива для Германии» заявил, что Германия могла бы потребовать компенсацию с виновных во взрывах газопроводов «Северный поток», произошедших в 2022 году.

Котре пояснил, что федеральное правительство, по его мнению, стремится нанести максимальный ущерб России и вряд ли станет переквалифицировать диверсию в теракт. Он добавил, что в случае признания происшествия террористическим актом потребовалось бы требовать возмещения, однако власти, как считает депутат, этого не сделают.

По его словам, представители правительства отказывались раскрывать парламенту дополнительные сведения о расследовании, объясняя это угрозой национальным интересам. Котре заявил, что складывается впечатление, будто подобные действия предпринимаются намеренно. Он также обратил внимание, что корабли ВМС Германии прибыли на место подрыва поздно и без нужного оборудования, а взаимодействия с Данией, Швецией и США не было.

Его коллега по партии Марк Бернхард отметил, что использование «Северного потока» отвечает интересам энергетической политики ФРГ. Он призвал восстановить трубопроводы, выдать разрешения на эксплуатацию и обеспечить их защиту от новых атак. По его словам, одна из веток «Северного потока-2» продолжает функционировать и способна покрыть потребности более чем 30 млн потребителей газа в Германии.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что уцелевшую часть газопровода можно вернуть в работу в течение недели, однако Берлин интереса к этому не проявил.

