Великий и могучий: на ВЭФ обсудили роль русского языка в межнациональном общении

Сейчас на нем говорят более 260 миллионов человек.

На ВЭФ обсудили роль русского языка в межнациональном общении

Говорят на Восточном экономическом форуме и о роли русского языка в межнациональном общении.

Участники обсуждают продвижение великого и могучего в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Несмотря на то, что русский язык считается одним из самых сложных, на нем говорят более 260 миллионов человек. А русскую классику знают во всем мире.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил: в Конституции Украины закреплены права русскоязычного населения.

