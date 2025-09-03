Михаил Ефремов развелся с пятой женой

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

После 23 лет совместной жизни брак актера и Софьи Кругликовой официально расторгнут.

Михаил Ефремов развелся с пятой женой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Актер Михаил Ефремов и его ныне уже бывшая супруга Софья Кругликова завершили официальный развод спустя 23 года брака.

По информации из окружения актера, отношения пары испортились после возвращения Михаила из колонии, хотя в апреле 2025 года Ефремов вышел по УДО и вернулся домой, летом стало известно, что он съехал от жены. В публикациях отмечается, что пары часто ссорились, и конфликт лишь усилился после его пребывания за решеткой.

Также в СМИ появилась информация о том, что у Ефремова во время отбывания наказания могли быть свидания с другой женщиной — 42-летней актрисой Дарьей Белоусовой, что, возможно, усугубило напряженность в семье. Ефремов и Кругликова познакомились в 2000 году на съемках фильма «С легким паром!», где она работала продюсером, а он — актером. В семье трое детей: Вера (20 лет), Надежда (18 лет) и Борис (15 лет).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михаила Шуфутинского внесли в базу сайта «Миротворец»*.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — ресурс признан экстремистским на территории РФ.

