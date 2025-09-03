Выспавшиеся и счастливые: раздельный сон укрепляет отношения

|
Мария Щелканова
Желание спать не в одной кровати появляется исключительно из-за заботы друг о друге.

Каждый в своей кровати: как раздельный сон укрепляет отношения

Фото: www.globallookpress.com/Jens Honore

Сексолог Миллер: раздельный сон улучшает сексуальную жизнь

Главный секрет здоровых отношений — создать, а потом и соблюдать комфорт друг для друга. И мощным инструментом для укрепления отношений может стать раздельный сон. Об этом Life.ru заявила сексолог Александра Миллер.

По словам эксперта, с психологической точки зрения желание спать отдельно появляется исключительно из-за заботы друг о друге.

«Качественный сон — основа здоровья. Мы хотим быть вместе лучше, для этого нам нужно качественно отдыхать Если один партнер храпит, ворочается, работает в ночную смену или является „жаворонком“, а другой — „совой“, совместный сон становится источником хронического недосыпа», — пояснила Миллер.

А в бытовом ключе, одиночный сон — способ побыть в уединении и сохранить свежий взгляд на отношения, а также снизить внутрисемейные конфликты.

«У каждого человека, даже в самом крепком союзе, есть потребность в своем „уголке“. Когда вы не видите друг друга 24/7, включая время сна, возникает легкий эффект „свидания“. Вы не успеваете пресытиться постоянным присутствием партнера», — добавила сексолог.

Кроме того, специалист добавила, что сон без партнера улучшает вопросы сексуального плана и превращает рутинный секс в некую игру, когда один партнер приглашает в свою комнату другого.

Ранее 5-tv.ru. сообщал о том, как просмотр порно влияет на интимную жизнь мужчин.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака

