«Никакой руки там нет»: Виктория Боня рассказала о гибели Наговициной

Боня: Наговицина не была жива на момент запуска дрона 2 сентября

Блогер Виктория Боня, которая организовала спасательную операцию альпинистки Натальи Наговициной, рассказала в своем Telegram-канале, почему был сделан вывод о смерти туристки.

После видео, снятого беспилотником 2 сентября, многие подписчики Бони высказали мнение, что 48-летняя спортсменка жива. Они стали утверждать, что та подает признаки жизни — шевелит рукой.

Однако Виктория опровергла эти домыслы и записала видеообращение, в котором призвала людей оставить эту тему. По ее словам, на видео и так понятно, что Наталья скончалась.

«Ребята, давайте не будем говорить и писать глупости. Никакой руки там нет. Никакая рука там не шевелится. Ребята летали около 20 минут. Это очень много. Шум, который издает дрон, — это как четыре пилы, от которой любой спящий человек бы проснулся, если бы он спал. Понятное дело, что если там человек в коме, при смерти, то уже мы никогда этого не узнаем. Наталья лежит с подогнутыми ногами на боку, это видно по силуэту», — заявила блогер.

текст. Telegram/Виктория Боня/v_bonya

Поисковую операцию в горах Тянь-Шаня Боня организовала вместе с оператором Андреем Маглевановым и альпинистом Эдуардом Кубатовым. Блогер заявила, что, если бы были признаки жизни в палатке Наговициной, они бы не смогли их проигнорировать.

Альпинистка Наталья Наговицина застряла на пике Победы в Киргизии 12 августа из-за перелома ноги. Она ожидала помощь в палатке с небольшим запасом провизии. Последний раз спортсменку удалось заснять живой 19 августа.

