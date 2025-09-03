Владимир Путин назвал Конго надежным партнером России

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 22 0

Главы двух государств встретились в Пекине.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин назвал Конго надежным и проверенным временем партнером России. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо в Пекине.

Перед встречей между лидерами двух стран состоялся небольшой диалог. В ожидании делегации Конго Путин пошутил, сказав, что «таких мужчин не могут не пропустить».

«Работа вместе с Конго — это один из приоритетов нашей внешнеполитической деятельности в Африке», — подчеркнул Путин в ходе встречи.

Кроме того, российским президент указал на стабильные торговые отношения между нашими странами. По его словам, необходимо принимать усилия для их вывода на новый уровень. Путин также отметил регулярное участие республики во встречах «Россия — Африка» на уровне глав государств.

Владимир Путин встретился с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо в Пекине после парада, посвященного 80-летию окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией. Переговоры с участием делегаций РФ и КНДР продлились более полутора часа, после чего политики общались тет-а-тет еще около часа. Переговоры лидеров двух стран проходят в государственной резиденции «Дяоюйтай».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию. Лидеры РФ и КНДР встретились в Пекине в государственной резиденции «Дяоюйтай».

Владимир Путин назвал Конго надежным партнером России
