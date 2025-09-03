Память по всей стране: в России отмечают годовщину окончания Второй мировой

В России отмечают 80 лет со дня окончания Второй мировой войны

По всей России отмечают окончание Второй мировой войны. Она завершилась 80 лет назад капитуляцией Японии. У консульства этой страны в Петербурге сегодня прошла памятная акция, так же как в Москве и других городах.

Сотни человек пришли к дипмиссиям с плакатами, выступая против попыток переписать историю. А главными событиями в Хабаровске, Чите стали военные парады, где чествовали ветеранов. В Южно-Сахалинске по традиции марш возглавила легендарная «Катюша»

«Наш край по сути является той самой точкой, которая поставила жирный крест на той страшной войне, и фактически на территории нашего края мы завершил эту Вторую мировую войну», — отметил председатель управления общественной организации «Русская артель Сахалина» Виталий Ампилов.

Значение победы

Руководитель Центра японских исследований Института Китая и Современной Азии РАН отметил, что данная победа имеет большое историческое значение: благодаря, прежде всего, действиям Советской Армии были освобождены от японской оккупации огромные территории в Китае и Маньчжурии.

© РИА Новости/ Александр Становов; 5-tv.ru

Память о павших героях объединила жителей Благовещенска и китайского Хэйхэ. Накануне они встретились посередине пограничной реки, чтобы опустить в Амур живые цветы. Сегодня военные песни прозвучит в исполнении российско-китайского оркестра.

Огромную георгиевскую ленту в честь 80-летия Победы пронесли по улицам Владивостока. В шествии на острове Русский приняли участие ветераны и участники Восточного экономического форума.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.