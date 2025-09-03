Память по всей стране: в России отмечают годовщину окончания Второй мировой

Эфирная новость 38 0

В Чите, Хабаровске и Южно-Сахалинске прошли военные парады.

Фото, видео: © РИА Новости/Денис Бирюков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России отмечают 80 лет со дня окончания Второй мировой войны

По всей России отмечают окончание Второй мировой войны. Она завершилась 80 лет назад капитуляцией Японии. У консульства этой страны в Петербурге сегодня прошла памятная акция, так же как в Москве и других городах.

Сотни человек пришли к дипмиссиям с плакатами, выступая против попыток переписать историю. А главными событиями в Хабаровске, Чите стали военные парады, где чествовали ветеранов. В Южно-Сахалинске по традиции марш возглавила легендарная «Катюша»

«Наш край по сути является той самой точкой, которая поставила жирный крест на той страшной войне, и фактически на территории нашего края мы завершил эту Вторую мировую войну», — отметил председатель управления общественной организации «Русская артель Сахалина» Виталий Ампилов.

Значение победы

Руководитель Центра японских исследований Института Китая и Современной Азии РАН отметил, что данная победа имеет большое историческое значение: благодаря, прежде всего, действиям Советской Армии были освобождены от японской оккупации огромные территории в Китае и Маньчжурии.

  © РИА Новости/ Александр Становов; 5-tv.ru

Память о павших героях объединила жителей Благовещенска и китайского Хэйхэ. Накануне они встретились посередине пограничной реки, чтобы опустить в Амур живые цветы. Сегодня военные песни прозвучит в исполнении российско-китайского оркестра.

Огромную георгиевскую ленту в честь 80-летия Победы пронесли по улицам Владивостока. В шествии на острове Русский приняли участие ветераны и участники Восточного экономического форума.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
80.85
0.26 94.25
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:14
Бренд-шеф рассказал о гастрономической концепции гастрофестиваля «Балтика Фест»
19:59
Музыканты из России и Китая дали концерт на Приморской сцене Мариинки
19:50
Вакцинация и полноценный сон: как уберечь школьника от сезонных заболеваний
19:32
Всего три дня? В России изменились правила выдачи больничных листов
19:25
Сергей Собянин стал первым пассажиром беспилотного трамвая
19:18
Память по всей стране: в России отмечают годовщину окончания Второй мировой

Сейчас читают

Китай заменит «Газпрому» Европу: Почему о «Силе Сибири — 2» заявили сейчас
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
Эротический скандал: Егор Крид пустился во все тяжкие прямо на сцене перед несовершеннолетней публикой
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025