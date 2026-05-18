Халатность: прокуратура проведет проверку после побега детей из сада в Чехове

Мальчиков нашли и передали родителям, но кто виноват в их пропаже?

Двое пятилетних мальчиков сбежали из детского сада в Чехове

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В подмосковном Чехове следователи возбудили уголовное дело после того, как двое пятилетних воспитанников самовольно покинули территорию детского сада. Инцидент произошел во время дневной прогулки в учреждении на улице Мира. Дети, оставшись без должного присмотра, скрылись в неизвестном направлении.

К настоящему времени обоих мальчиков нашли и передали родителям. Об этом сообщил глава муниципального округа Михаил Собакин. По факту произошедшего возбуждены дела по статьям 293 (халатность) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

Чеховская городская прокуратура проводит проверку: ведомство даст оценку соблюдению образовательного законодательства и действиям должностных лиц, отвечающих за безопасность детей.

Происшествие случилось в детском саду на улице Мира днем 18 мая. По предварительным данным, двое пятилетних мальчиков из средней группы в какой-то момент остались без должного контроля со стороны сотрудников и смогли покинуть территорию учреждения. После исчезновения детей начались поиски, к которым подключились правоохранители и волонтеры.

