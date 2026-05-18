Жителей нескольких поселков в Якутии эвакуировали в ПВР из-за разлива реки Лена

Эфирная новость 33 0

Доставлять людей на другой берег сейчас возможно лишь вертолетами.

Фото, видео: Telegram/МЧС Республики Саха (Якутия)/mchsYakutia; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Паводки в регионах России

В Якутии эвакуируют жителей сразу нескольких поселков в пункты временного размещения. Из-за таяния льда уровень воды в реке Лена стремительно поднимается. А в отдельных районах — уже превысил критическую отметку.

Доставлять людей на другой берег сейчас возможно лишь вертолетами — суда на воздушной подушке использовать нельзя. Ледоход крушит буквально все на своем пути.

О том, насколько серьезная ситуация, можно судить по этим кадрам. Бывший алмазный карьер «Мир» заливает талыми водами. Впрочем, как заверили специалисты, ситуация под контролем — переполниться он не может. Попадание воды из карьера в реки исключено.

Ранее 5-tv.ru писал, что паводки являются закономерностью после снежной зимы. Однако стоячей воде высотой в полметра противостоять может не каждый дом.

Заместитель начальника управления гражданской обороны ГУ МЧС России по Ярославской области Дмитрий Саушев отметил, что при наступлении паводка гражданам следует позвонить 112 и эвакуироваться в пункт временного размещения. Также россиянам нужно собрать тревожный чемоданчик, который включает в себя документы, деньги, одежду, лекарства и предметы личной гигиены.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Паводки в регионах России
21 апр
«Важно не терять темп»: Путин о помощи пострадавшим от паводков в Дагестане
13 апр
«Россети» работают в усиленном режиме в регионах с высокими рисками паводков
11 апр
В Алтайском крае из-за паводка подтопило 27 жилых домов
8 апр
«Люди в безысходности»: Нижегородская область бьет рекорды по паводкам
8 апр
Паводок в Нижегородской области: что известно
7 апр
Режим повышенной готовности введен в Нижегородской области из-за паводков
7 апр
Глава Минприроды сообщил, когда ждать новую волну паводка в Дагестане
7 апр
Путин потребовал оказать помощь всем пострадавшим от паводков в Дагестане
7 апр
Десятки домов смыло: в Дагестане устраняют последствия мощного паводка
5 апр
В Дагестане в Геджухском водохранилище прорвало дамбу
+27° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 30%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:15
Особняк за сотни миллионов рублей: Билан продал дом на Новой Риге
19:00
Собянин: Москва создала инструмент повышения эффективности лучевой диагностики
18:57
Косвенный источник: врач рассказал, можно ли заразиться хантавирусом от домашних животных
18:51
«Ищем в пару мальчика»: Лера Кудрявцева похвасталась достижениями дочки
18:46
«Недооценивать Путина было ошибкой»: Меркель дала совет европейским политикам
18:45
Смартфон на зарядке: эксперты опровергли главные страхи пользователей

Сейчас читают

Астероиды размером с челябинский метеорит пролетят рядом с Землей
«Крохотный львенок»: у Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского родился ребенок
Почти плюс 30 и душные ночи: Москву накроет июльская жара
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео