Путин примет участие в сентябрьском саммите БРИКС в Нью-Дели

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 27 0

Двусторонний контакт с Си Цзиньпином предусмотрен прямо на полях сентябрьского форума.

Путин примет участие в саммите БРИКС в Нью-Дели

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ушаков подтвердил поездку Путина в Индию на саммит БРИКС

Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите стран БРИКС, который пройдет в столице Индии Нью-Дели 12–13 сентября. Об этом сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

«Затем предусматривается двусторонний контакт (с председателем КНР Си Цзиньпином. — Прим. ред.) на саммите БРИКС в Нью-Дели 12–13 сентября», — анонсировал он, уточнив, что встречи готовятся на высшем уровне.

Тематика предстоящего форума уже активно прорабатывается. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 15 мая на пленарном заседании в честь 20-летия организации заявил, что Россия предлагает партнерам создать новую инвестиционную платформу.

Эта инициатива нацелена на развитие совместных проектов на пространстве Глобального Юга и Востока. Лавров уточнил, что ключевую роль в ее реализации может сыграть Новый банк развития БРИКС, стратегию которого пора адаптировать под текущие кризисные реалии мировой экономики.

Кроме того, глава МИД РФ подчеркнул важность формирования устойчивых к внешним рискам механизмов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как глава МИД Сергей Лавров на попросил вывести журналиста с пресс-конференции в Индии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+27° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 30%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:15
Особняк за сотни миллионов рублей: Билан продал дом на Новой Риге
19:00
Собянин: Москва создала инструмент повышения эффективности лучевой диагностики
18:57
Косвенный источник: врач рассказал, можно ли заразиться хантавирусом от домашних животных
18:51
«Ищем в пару мальчика»: Лера Кудрявцева похвасталась достижениями дочки
18:46
«Недооценивать Путина было ошибкой»: Меркель дала совет европейским политикам
18:45
Смартфон на зарядке: эксперты опровергли главные страхи пользователей

Сейчас читают

Астероиды размером с челябинский метеорит пролетят рядом с Землей
«Крохотный львенок»: у Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского родился ребенок
Почти плюс 30 и душные ночи: Москву накроет июльская жара
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео