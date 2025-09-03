«Она не собиралась останавливаться»: маму актрисы Шпицы сбили на самокате

Мать актрисы Екатерины Шпицы сбили на самокате

Маму актрисы и телеведущей Екатерины Шпицы сбили на самокате. Об этом звезда рассказала в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Как сообщила актриса, инцидент произошел 1 сентября в Москве. Вблизи пешеходного перехода самокатчица на большой скорости наехала на мать телеведущей, 69-летнюю Галину Карповскую. В результате женщина получила травму — ушиб плеча. Пострадавшей удалось сфотографировать виновницу.

«Она кривлялась и позировала в камеру, даже пыталась маму выставить виноватой, хотя девушка наехала сзади, при приближении к пешеходному переходу. Видимо, она не собиралась останавливаться», — уточнила Шпица.

Екатерина Шпица — российская актриса и телеведущая,. Родилась в 1985 году в Перми. С 15 лет работала в пермском Камерном театре «Новая драма». В январе 2005 года переехала в Москву, где начала карьеру в кино и служила в московском Государственном музыкальном театре. Также принимала участие в телевизионных проектах «Ледниковый период» и «Танцы со звездами».

Первый брак актрисы был с актером и каскадером Константином Адаевым, у пары родился сын Герман. Однако в 2015 году пара развелась. У отца с сыном сохранились теплые отношения, мужчина участвует в воспитании ребенка. В 2021 году вышла замуж за бизнесмена Руслана Панова.

