«Не ограждать от жизни»: Екатерина Шпица поделилась секретами воспитания детей

Актриса Екатерина Шпица дает ребенку познать мир для развития внутренней опоры

Роль родителя при воспитании ребенка в том, чтобы взрастить у него самостоятельность и научить выражать собственное мнение. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала актриса Екатерина Шпица на праздновании дня рождения певицы Екатерины Иванчиковой, известной как Катя IOWA.

По словам актрисы, не стоит излишне защищать малыша от новых открытий или действий, которые он хочет выполнить сам. Единственное, что необходимо учесть в этом случае, — плохие привычки, как раз от которых ребенка важно уберечь.

«Я думаю, что по мере своих сил нужно так ребенка воспитывать, чтобы он сам себя ограждал от вредных зависимостей, от пагубных пристрастий. От всего остального ребенка не надо ограждать. Не надо ограждать детей от жизни», — пояснила собеседница.

Артистка считает, что родительская миссия заключается в обучении наследника тому, что в будущем ему придется делать выбор самому. Однако на первых этапах познания мира ребенку важно показать, как принимаются такие решения и на кого ему лучше рассчитывать.

«Задача родителя — дать такую опору ребенку со своей стороны, чтобы в какой-то момент у него появилась своя внутренняя опора, чтобы он ориентировался только на нее», — отметила Шпица.

Сама Екатерина подходит к общению со своим сыном Германом с пониманием и душевной теплотой. Она разговаривает с подростком, чтобы расширить его познания.

«Люблю, принимаю, беседую. Всегда готова ребенку ответить на его вопросы. Иногда подтолкнуть его к тому, чтобы он задавал эти вопросы. Детям нужно настоящее внимание, не обязательно 24 часа в сутки», — добавила артистка.

Относительно усталости при таком подходе актриса также высказалась. Как она заметила, у всех родителей бывают периоды, когда силы на исходе. В этом случае Екатерина обращается к чувственной составляющей материнства.

«Любая мама периодически выгорает. В этот момент не воспитываю, просто люблю», — заключила актриса.

В 2012 году у Екатерины и ее бывшего мужа, профессионального каскадера Константина Адаева, родился сын Герман. Однако в 2015 году пара развелась. У отца с сыном сохранились теплые отношения, мужчина участвует в воспитании ребенка.

