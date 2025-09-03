Британка ушла на пробежку, зашла в магазин и пропала

Тело обнаружили через два дня поисков в озере.

Мать троих детей вышла за молоком и была найдена мертвой в Великобритании

Фото: www.globallookpress.com/Marcin Nowak

Daily Mail: мать троих детей вышла за вином и была найдена мертвой

Мать троих детей Рэйчел Бут была найдена мертвой в Нортвиче, графство Чешир, Великобритания. Она зашла в магазин за молоком и вином после пробежки еще в июле и пропала без вести. Об этом сообщило издание Daily Mail.

«На записи с камеры видеонаблюдения видно, как она в 3:50 утра заходит в заправочную станцию, покупает молоко и вино после пробежки», — говорится в публикации.

По информации следствия, спустя два дня после пропажи, 21 июля, поисковые группы нашли ее тело в озере в парке для водных видов спорта Wild Shore Delamere в Окмире. Женщине на момент смерти было 38 лет.

На коронерском суде в Уоррингтоне Рэйчел была опознана своей сестрой. Вскрытие определило ее смерть как «неестественную», однако подробности не раскрываются.

Муж погибшей опубликовал заявление, назвав ее «любимым членом семьи», чья сила и преданность трогали всех близких. Обстоятельства смерти продолжают расследоваться.

