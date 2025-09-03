Всего три дня? В России изменились правила выдачи больничных листов

В России изменились правила выдачи больничных листов

С 1 сентября в России вступили в силу обновленные правила оформления больничных листов. Изменения усиливают контроль за теми, кто часто не выходит на работу по состоянию здоровья. Об этом сообщили в Минздраве.

Главное нововведение касается граждан, которые часто берут больничные: если человек за последние полгода оформлял листок нетрудоспособности четыре раза и более, то последующие больничные будут выдаваться максимум на три дня. Продлить больничный возможно только по решению врачебной комиссии, что повысит контроль за качеством лечения и позволит выявлять проблемы на ранних стадиях.

Исключение сделано для случаев ухода за больными родственниками, реабилитации и лечения социально значимых заболеваний, таких как рак, диабет и туберкулез.

Ранее ограничения по количеству больничных отсутствовали, а врач мог выдать лист на срок до 15 дней, фельдшер или стоматолог — до десяти дней. Теперь продление больничного в случае, если их за год было больше четырех, потребует согласования комиссией. Это позволит также направлять пациента на дополнительное обследование или перевести на более легкий труд.

В Минздраве подчеркивают, что новые правила призваны улучшить оказание медицинской помощи и сократить число необоснованных больничных. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что более 70% случаев временной нетрудоспособности связаны с инфекционными болезнями, и сокращение длительных больничных поможет повысить эффективность профилактики и лечения.

Попытки внедрить ограничения по больничным обсуждались Минздравом еще в 2024 году, что отражено в проекте приказа ведомства. Эти меры официально вступили в силу. Оформление и выдача больничных остаются в электронном формате, что упрощает контроль и взаимодействие врачей с Социальным фондом России, ответственным теперь за администрирование выплат по временной нетрудоспособности.

