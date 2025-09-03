Собянин сообщил о строительстве образовательного комплекса на юге Москвы

|
София Головизнина
София Головизнина

В школе оборудуют учебные кабинеты и лабораторно-исследовательские комплексы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В Даниловском районе столицы строится большой образовательный комплекс. Об этом в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

«В здании на улице Дубининской разместятся школа для 720 ребят и детский сад на 175 малышей. Два его корпуса визуально будут напоминать открытую книгу», — написал мэр Москвы.

В детском саду будет семь групп, музыкальный и физкультурные залы. Здание полностью адаптируют для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В школе оборудуют учебные кабинеты и лабораторно-исследовательские комплексы (инженерный и естествознания), а также два зала для проведения мероприятий. Помимо этого, в образовательном учреждении будет ИТ-полигон и обеденный зал.

На территории комплекса установят теневые навесы, обустроят игровые и спортивные площадки, высадят деревья и кустарники.

Строительство планируют завершить до конца 2026 года.

 

