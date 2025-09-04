Силы ПВО за час ликвидировали пять украинских БПЛА над Ростовской областью

Айшат Татаева
Регионы России постоянно подвергаются атакам со стороны ВСУ.

Силы ПВО за час ликвидировали пять украинских БПЛА над Ростовской областью

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Силами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты пять дронов противника над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 23:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области», — написано в Telegram-канале ведомства.

Регионы России постоянно подвергаются атакам со стороны ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.


