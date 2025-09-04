«Люди его любят»: Такер Карлсон высказался о Владимире Путине

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 21 0

Журналист заявил, что страна под его управлением заметно преобразилась.

Такер Карлсон отметил эффективность Путина как государственного лидера

Фото: www.globallookpress.com/SAUL LOEB

Такер Карлсон назвал Владимира Путина эффективным государственным деятелем

Американский журналист Такер Карлсон в ходе интервью с политобозревателем Майклом Ноулзом на видеохостинге YouTube заявил, что президент России Владимир Путин является эффективным государственным деятелем. Под его управлением, по словам американца, страна заметно преобразилась.

«Путин <…> улучшил свою страну. Людям стало лучше, они его любят», — отметил журналист.

Карлсон добавил, что США под управлением 44-го президента Джо Байдена «ни по каким показателям не процветали». К тому же, по словам журналиста, было бы безумием называть Байдена лучшим человеком или президентом в сравнении с Путиным.

Ранее российский лидер поделился подробностями о беседе с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась во время саммита на Аляске 15 августа. По словам Путина, встреча началась с общения тет-а-тет в лимузине главы Белого дома. Российский лидер уточнил, что говорили на английском языке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прошел многодневный визит Владимира Путина в Китай.

