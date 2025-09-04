Захарова заявила о намерении делегации РФ продвигать интересы страны в ООН

РФ на заседании Генассамблеи ООН займется продвижением российских подходов к урегулированию на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге на полях ВЭФ-2025.

"Наша российская делегация сосредоточится на решении задач укрепления основ справедливой многополярности, восстановления центральной координирующей роли ООН как стержневого механизма регулирования мировой политики, решения глобальных проблем", — добавила официальный представитель МИД РФ.

Россия также намерена отстаивать верховенство целей и принципов устава организации, подчеркнула Захарова.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.