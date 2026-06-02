«Калинка» зазвучала на всех языках в павильоне «Евразия» накануне ПМЭФ-2026

Элина Битюцкая

Петербургский международный экономический форум стартует уже 3 июня.

В павильоне «Евразия» на ПМЭФ-2026 исполнили песню «Калинка» на разных языках

Накануне старта Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) в павильоне «Евразия» артисты устроили хоровод под знаменитую «Калинку», исполнив ее на нескольких языках. В кадр 5-tv.ru попали русская и армянская версии.

Так организаторы решили подчеркнуть мультикультурный дух предстоящего события.

ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня, его ключевая тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Основные дискуссии развернутся вокруг вопросов технологического суверенитета и формирования контуров нового мирового порядка.

Ранее помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков рассказал о программе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, участие в форуме подтвердили около 20 тысяч человек из более 100 стран. На него приедут высокопоставленные политики, представители международных организаций, крупного бизнеса, банков, науки, СМИ и общественных структур. Об этом сообщал 5-tv.ru. Кроме того, Ушаков раскрыл, в каких мероприятиях форума примет участие президент России Владимир Путин.

«Калинка» зазвучала на всех языках в павильоне «Евразия» накануне ПМЭФ-2026

