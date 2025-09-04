«Ничему не научила история»: Захарова указала на неспособность ряда стран извлекать уроки

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 82 0

Главы этих государств повторяют ошибки своих предшественников.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Захарова: Германию и другие страны история ничему не научила

Германию и ряд других стран «ничему не научила история». Об этом «Известиям» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Есть страны, которых ничему не научила история. Я прошу прощения, Германия, которая прошла через такие испытания», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен изо дня в день повторяют ошибки своих предшественников.

Захарова также напомнила исторический момент, связанный с разделением и объединением Германии в ХХ веке после Второй мировой войны. Она обратила внимание на то, что СССР поддерживал объединение немецкого народа, а вот «англосакс и Франция» это решение не поддерживали.

«Наша страна поддержала объединение Германии, полагая и веря, что этот процесс, он имеет под собой почву в виде денацификации <…> 35 лет объединенная Германия — это объединение превратилось во шлюз. <…> Никакой демократии, никаких прав человека», — сказала Захарова.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Захарова заявила о противоречивой позиции США в урегулировании конфликта на Украине.

