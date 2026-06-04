Орешкин: БРИКС обеспечивает половину экономического роста в мире

Страны БРИКС обеспечивают 50 процентов мирового экономического роста. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в рамках сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности».

«Страны БРИКС сейчас — это 50 процентов глобального экономического роста. (Большая — Прим. ред.) семерка — меньше 20 процентов глобального экономического роста», — сказал Орешкин.

Замруководителя администрации главы государства отметил, что государства G7 уже утратили прежнее влияние, их руководство впадает в панику, суетится и поспешно вводит антироссийские санкции. Хаотичная деятельность семерки будоражит весь мир, а текущие изменения имеют глубинный характер.

Орешкин пояснил эту тенденцию на примере Индии, Германии и Новой Зеландии, которые отличаются по экономическим условиям, но страдают от одних и тех же проблем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как нулевой день ПМЭФ задал тон всему форуму.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. В этом году форум принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе. Организацией занимается фонд «Росконгресс».

Главная тема форума звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В ее основе — поиск рабочих решений для экономики, которая меняется под влиянием глобальной нестабильности, технологических сдвигов и перестройки международных связей.

Деловая программа включает более 150 мероприятий: сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные диалоги и встречи с представителями объединений БРИКС, ШОС, ЕАЭС и АСЕАН.

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