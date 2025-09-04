Захарова заявила о противоречивой позиции США в урегулировании конфликта на Украине

Мария Захарова заявила о противоречивой позиции США по конфликту на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга на полях Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ-2025) заявила, что одобрение Госдепом США возможной сделки по продаже Украине ракет противоречит словам об урегулировании.

«Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Украине управляемых ракет воздушного базирования и соответствующего оборудования на 825 миллионов долларов. <…> Как это все соотносится с заявлениями о мире, о дипломатическом урегулировании?» — задалась вопросом дипломат.

К тому же Захарова отметила, что украинская сторона запросила 3350 управляемых ракет и столько же навигационных систем с защитой от помех. По словам представителя МИД, предлогом назвали «укрепление способности Украины к самообороне и региональной безопасности».

Захарова уточнила, что любая помощь Киеву увеличивает вероятность повторной эскалации конфликта.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

