«Тряска и лихорадка»: Орешкин оценил состояние экономики Запада

Орешкин: экономика Запада пребывает в тряске и лихорадке

Экономика западных стран переживает период сильной нестабильности, последствия которой ощущает весь мир. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

По словам Орешкина, западная экономическая система находится в болезненном состоянии, и эта нестабильность частично отражается на других странах, включая Россию. Он также связал общую неопределенность с ситуацией на Ближнем Востоке, которая влияет на глобальные процессы.

«В западной части экономика в такой находится тряске, в лихорадке, можно сказать, да. Эта лихорадка на нас тоже частично переносится. Переносится на весь мир. Мы видим то, что происходит на Ближнем Востоке. Это тоже лихорадит весь мир. Понятно, что нас это, конечно же, касается», — заявил представитель администрации.

Орешкин отметил, что на этом фоне рост показывают другие центры мировой экономики — страны Африки, Индия и Китай. По его мнению, России необходимо использовать открывающиеся возможности, проводить внутренние преобразования и активнее работать на внешних рынках.

Говоря о стратегии развития, представитель администрации президента сравнил экономическую политику с игрой в футбол. Он подчеркнул, что России важно действовать не только на своей площадке, но и за ее пределами, переходя от исключительно защитной модели к более наступательной.

«Нужно уже еще более активно играть на своей внутренней площадке. Более того, нужно играть на площадке других стран. <…> Это есть уже агрессивная атакующая игра, а не исключительно оборонительная. Поэтому баланс между оборонной атакой, он должен быть и должен всë больше и больше», — сказал Орешкин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.