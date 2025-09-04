Шокирующим обстрелам сегодня подвергся сектор Газа. Этой ночью под удар ЦАХАЛ попал очередной лагерь беженцев неподалеку от Хан-Юниса. Там сейчас проживают жители севера палестинского анклава. Свои дома им срочно пришлось покинуть из-за активных боевых действий. В результате нынешнего обстрела погибли девять человек. Из них четверо — дети. Еще несколько десятков мирных жителей пострадали.

Одновременно Израиль нанес удары по Ливану. За ночь на юге страны прогремело несколько взрывов. В ЦАХАЛ заявили, что целью были некие военные объекты Хезболлы.

Бейрут сообщил, что никто не пострадал. Однако напомнил, что бомбардировка Тель-Авива — это грубое нарушение всех мирных обязательств еврейского государства. Из-за этого Ливан призвал ООН вмешаться в ситуацию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.