Замена еврорынка для «Газпрома»: что принесет России «Сила Сибири — 2»

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

Накануне был подписан обязывающий меморандум о строительстве.

Китай заменит «Газпрому» Европу: Почему о «Силе Сибири — 2» заявили сейчас Подро

Фото: © РИА Новости/Павел Львов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мощность «Силы Сибири — 2» составляет 50 миллиардов кубометров

Газопровод «Сила Сибири — 2» компенсирует «Газпрому» половину потерь в Европе. Об этом пишет издание EADaily.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что мощность «Силы Сибири» будет увеличена на шесть миллиардов кубометров. Дальневосточный маршрут будет продлен еще на два миллиарда, а по «Силе Сибири — 2», мощность которого составит 50 миллиардов кубометров, подписали обязывающий меморандум.

Во время визита президента РФ Владимира Путина в Китай глава «Газпрома» заявил о том, что в поставках российского газа в КНР случился настоящий прорыв. Теперь по действующему газопроводу «Сила Сибири» запустят 44 миллиарда кубометров в год.

Дальневосточный маршрут будет запущен через несколько лет. Его мощность составит 12 миллиардов кубометров. Кроме того, китайская CNPC уже оставила свою подпись на обязующем меморандуме по «Силе Сибири — 2». Он обеспечит «Газпрому» еще 50 миллиардов кубометров в год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что договоренности по «Силе Сибири-2» стали результатом долгих переговоров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+16° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.85
0.26 94.25
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:59
«Экономическое давление»: Трамп потребовал отказа от закупки российской нефти
17:52
Заковать в фанеру: в Совфеде предложили способ сохранения исторических зданий
17:43
«Породнило с Пушкиным»: Дибров не теряет самоиронии на фоне развода
17:42
«Помнить о подвиге»: Артур Таймазов передал пять автомобилей ветеранам СВО
17:31
На ВЭФ обсудили обновление рыболовецкого флота России
17:22
Замена еврорынка для «Газпрома»: что принесет России «Сила Сибири — 2»

Сейчас читают

«Может много рассказать»: Шуфутинский высказался о Егоре Криде
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Невосполнимая утрата мира высокой моды: жизненный путь великого кутюрье Джорджио Армани

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025