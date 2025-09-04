Мощность «Силы Сибири — 2» составляет 50 миллиардов кубометров

Газопровод «Сила Сибири — 2» компенсирует «Газпрому» половину потерь в Европе. Об этом пишет издание EADaily.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что мощность «Силы Сибири» будет увеличена на шесть миллиардов кубометров. Дальневосточный маршрут будет продлен еще на два миллиарда, а по «Силе Сибири — 2», мощность которого составит 50 миллиардов кубометров, подписали обязывающий меморандум.

Во время визита президента РФ Владимира Путина в Китай глава «Газпрома» заявил о том, что в поставках российского газа в КНР случился настоящий прорыв. Теперь по действующему газопроводу «Сила Сибири» запустят 44 миллиарда кубометров в год.

Дальневосточный маршрут будет запущен через несколько лет. Его мощность составит 12 миллиардов кубометров. Кроме того, китайская CNPC уже оставила свою подпись на обязующем меморандуме по «Силе Сибири — 2». Он обеспечит «Газпрому» еще 50 миллиардов кубометров в год.

