Путин: Договоренности по «Силе Сибири-2» стали результатом долгих переговоров

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 29 0

Соглашение о строительстве трубопровода было подписано в рамках официального визита Путина в Китай.

Фото, видео: © РИА Новости/ Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Путин в КНДР

Договоренности по проекту «Сила Сибири-2» стали результатом долгих переговоров и достигнуты на рыночных принципах. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в КНР.

«Это (договоренности по „Силе Сибири 2“ — При. ред.) не приурочено к нашей встрече. Это просто результат многолетней работы хозяйствующих субъектов с обеих сторон (РФ и Китая — Прим. ред.). <…> Все удовлетворены, все довольны этим результатом», — поделился Путин.

Владимир Владимирович подчеркнул, что работа над проектом велась не один год с обсуждением разных вариантов маршрутов. Новый газопровод мощностью 50 млрд кубометров газа в год проложат через территории России и Монголии до Китая. Договоренности рассчитаны на 30 лет, что свидетельствует о долгосрочном характере сотрудничества между Москвой и Пекином.

Глава государства также отметил, что цена на газ будет рыночной и формируется по объективной формуле, которая учитывает условия в регионе. В перспективе Россия планирует увеличить объемы поставок газа в Китай до более чем 100 млрд кубометров в год.

Реализация проекта «Сила Сибири-2» станет крупнейшим газовым проектом в мире, и соглашение о строительстве трубопровода было подписано в рамках официального визита Путина в Китай. На данный момент стороны подписали юридически обязывающий меморандум. Ожидается, что контракт будет заключен до конца текущего года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Путин в КНДР
25 окт
В Госдуме ратифицировали договор России и КНДР
14 окт
Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора о партнерстве с КНДР
20 июн
Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак
20 июн
Путину вручили высшую государственную награду КНДР
20 июн
Запад в панике: чем союз России и КНДР угрожает США и их партнерам
19 июн
«Оплот мира и безопасности»: переговоры Путина и Ким Чен Ына начались по дороге из аэропорта
18 июн
Путин прибыл с государственным визитом в КНДР
18 июн
«Нерушимая дружба и сплоченность»: как КНДР готовится к визиту Путина
18 июн
«Это нас беспокоит»: Джон Кирби о встрече Путина и Ким Чен Ына
18 июн
Неподконтрольные Западу механизмы: как будут развиваться отношения России и КНДР
+14° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
80.85
0.26 94.25
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:14
Бренд-шеф рассказал о гастрономической концепции гастрофестиваля «Балтика Фест»
19:59
Музыканты из России и Китая дали концерт на Приморской сцене Мариинки
19:50
Вакцинация и полноценный сон: как уберечь школьника от сезонных заболеваний
19:32
Всего три дня? В России изменились правила выдачи больничных листов
19:25
Сергей Собянин стал первым пассажиром беспилотного трамвая
19:18
Память по всей стране: в России отмечают годовщину окончания Второй мировой

Сейчас читают

Китай заменит «Газпрому» Европу: Почему о «Силе Сибири — 2» заявили сейчас
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
Эротический скандал: Егор Крид пустился во все тяжкие прямо на сцене перед несовершеннолетней публикой
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025