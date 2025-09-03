Путин: Договоренности по «Силе Сибири-2» стали результатом долгих переговоров

Договоренности по проекту «Сила Сибири-2» стали результатом долгих переговоров и достигнуты на рыночных принципах. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в КНР.

«Это (договоренности по „Силе Сибири 2“ — При. ред.) не приурочено к нашей встрече. Это просто результат многолетней работы хозяйствующих субъектов с обеих сторон (РФ и Китая — Прим. ред.). <…> Все удовлетворены, все довольны этим результатом», — поделился Путин.

Владимир Владимирович подчеркнул, что работа над проектом велась не один год с обсуждением разных вариантов маршрутов. Новый газопровод мощностью 50 млрд кубометров газа в год проложат через территории России и Монголии до Китая. Договоренности рассчитаны на 30 лет, что свидетельствует о долгосрочном характере сотрудничества между Москвой и Пекином.

Глава государства также отметил, что цена на газ будет рыночной и формируется по объективной формуле, которая учитывает условия в регионе. В перспективе Россия планирует увеличить объемы поставок газа в Китай до более чем 100 млрд кубометров в год.

Реализация проекта «Сила Сибири-2» станет крупнейшим газовым проектом в мире, и соглашение о строительстве трубопровода было подписано в рамках официального визита Путина в Китай. На данный момент стороны подписали юридически обязывающий меморандум. Ожидается, что контракт будет заключен до конца текущего года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.