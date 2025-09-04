Шеф-повар Цацын назвал морепродукты идеальным дополнением к безалкогольному пиву

Шеф-повар Цацын: морепродукты идеально сочетаются с безалкогольным пивом

Региональный шеф-повар курорта «Игора» и парк-отеля «Дача Винтера» Никита Цацын в разговоре 5-tv.ru рассказал об идеальных закусках к безалкогольному пиву. По его словам, морепродукты и «мясные истории» — это отличный вариант.

«Конечно, к безалкогольному пиву должны быть морепродукты, сочетаются также какие-то мясные истории, но мы, например, используем самодельную копченую говядину, которую готовим сами», — поделился шеф-повар.

В этом году в преддверии гастрофестиваля «Балтика Фест» команда Цацына удивит гостей уникальными блюда из самых разных регионов России. По словам шеф-повара, главная концепция меню заключается в гастрономическом путешествии по стране.

«Регион у нас будет разделен на несколько частей: это будет север, средняя полоса, Балтийский берег, Кавказ и Поволжье. То есть различные истории, разная традиционная кухня. Мы хотим, чтобы гости ощутили традиции разных регионов», — отметил Никита Цацын.

Фестиваль «Балтика Фест» пройдет 13 сентября в Ленинградской области на автодроме «Игора Драйв». На сцене перед гостями выступит легендарная рок-группа «Чайф», культовая группа 90-х и 2000-х «Дискотека Авария» и любимица миллионов — Мари Краймбрери.

Гостей также будут ожидать мастер-классы и гастрошоу, еда и напитки, а также живые выступления и интерактивные развлечения. Билеты на гастрофестиваль можно приобрести в билетных онлайн-кассах и на сайте комплекса «Игора Драйв».

