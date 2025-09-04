Шеф-повар Цацын назвал морепродукты идеальным дополнением к безалкогольному пиву

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 25 0

Его команда примет участие в гастрофестивале «Балтика Фест».

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Шеф-повар Цацын: морепродукты идеально сочетаются с безалкогольным пивом

Региональный шеф-повар курорта «Игора» и парк-отеля «Дача Винтера» Никита Цацын в разговоре 5-tv.ru рассказал об идеальных закусках к безалкогольному пиву. По его словам, морепродукты и «мясные истории» — это отличный вариант.

«Конечно, к безалкогольному пиву должны быть морепродукты, сочетаются также какие-то мясные истории, но мы, например, используем самодельную копченую говядину, которую готовим сами», — поделился шеф-повар.

В этом году в преддверии гастрофестиваля «Балтика Фест» команда Цацына удивит гостей уникальными блюда из самых разных регионов России. По словам шеф-повара, главная концепция меню заключается в гастрономическом путешествии по стране.

«Регион у нас будет разделен на несколько частей: это будет север, средняя полоса, Балтийский берег, Кавказ и Поволжье. То есть различные истории, разная традиционная кухня. Мы хотим, чтобы гости ощутили традиции разных регионов», — отметил Никита Цацын.

Фестиваль «Балтика Фест» пройдет 13 сентября в Ленинградской области на автодроме «Игора Драйв». На сцене перед гостями выступит легендарная рок-группа «Чайф», культовая группа 90-х и 2000-х «Дискотека Авария» и любимица миллионов — Мари Краймбрери.

Гостей также будут ожидать мастер-классы и гастрошоу, еда и напитки, а также живые выступления и интерактивные развлечения. Билеты на гастрофестиваль можно приобрести в билетных онлайн-кассах и на сайте комплекса «Игора Драйв».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+16° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.85
0.26 94.25
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:15
«Гайз, эти траблы полный кринж»: Путин расширил словарный запас во Владивостоке
12:55
По доставленному из Китая президентским бортом мальчику соберут консилиум
12:50
Каллас: из-за встреч Путина с главами КНР и КНДР земля уходит из-под ног
12:43
Дегтярев: сборная РФ в полном составе примет участие в Олимпийских играх в 2028
12:35
Шеф-повар Цацын назвал морепродукты идеальным дополнением к безалкогольному пиву
12:20
Путин: запаса угля России хватит на тысячу лет

Сейчас читают

«Может много рассказать»: Шуфутинский высказался о Егоре Криде
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака
Эротический скандал: Егор Крид пустился во все тяжкие прямо на сцене перед несовершеннолетней публикой
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025