Дегтярев: сборная РФ в полном составе примет участие в Олимпийских играх в 2028

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Уже проходят отбор ски-альпинисты. На очереди — фигуристы и конькобежцы.

Фото, видео: 5-tv.ru

Российская сборная примет участие в Олимпийских играх в 2028 году в Лос-Анджелесе в полном составе. По крайней мере, в этом уверен министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Свое мнение он высказал «Известиям» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Министр уточнил, что на Играх в Италии в 2026 году сборная России сможет выбить только единичные лицензии. Предпосылок для массового участия наших спортсменов пока нет.

«Уже проходят отбор [на ОИ-2026] ски-альпинисты, в ближайшее время фигуристы и конькобежцы. По остальным видам пока тяжело: это лыжи, биатлон, хоккей, известные кейсы, тяжелые в плане скандинавского лобби. Мы работу продолжаем, но шанс отобраться наши ребята в основной массе потеряли. <…> А вот 28-й год Лос-Анджелес, летние игры, туда готовимся в полном составе и все для этого делаем», — сказал Дегтярев.

Он добавил, что для выступления российских граждан на Играх под флагом требуется юридическое признание ОКР. В настоящий момент досье находится на рассмотрении в юридической комиссии Международного олимпийского комитета (МОК).

«Это решение президента организации Кирсти Ковентри, я ее за это благодарил. Потому что мы юридически титанический проделали путь, чтобы убрать все противоречия», — сказал Дегтярев.

Министр рассказал, что Кирсти Ковентри — это бывший министр Зимбабве по спорту, олимпийская чемпионка и прекрасный менеджер. Она сразу передала досье юриста.

«Пожалуйста, ваш вердикт, если положительно, а там не может быть не положительно, я сам как юрист могу сказать, и это подтверждают наши швейцарские адвокаты, <…> исполком должен нашему комитету восстановить права», — объяснил Дегтярев.

Он подчеркнул, что бывший глава МОК Томас Бах вводил в заблуждение весь мир, транслируя антироссийскую русофобскую позицию.

