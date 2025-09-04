Умер сын известного писателя Эрнеста Хемингуэя

Мария Щелканова
Он был сафари-гидом и занимался наследием отца.

Умер Патрик Хемингуэй, средний сын известного писателя Эрнеста Хемингуэйя

Фото: © Getty Images/Paul Marotta / Contributor

Средний сын американского писателя Эрнеста Хемингуэя, сафари-гид Патрик Хемингуэй, скончался на 98-м году жизни. Об этом сообщила представительница семьи Беттина Клингер.

Патрик Хемингуэй был сафари-гидом и охотником за дикими зверями. Родился в 1928 году, был вторым ребенком в семье писателя Эрнеста Хемингуэя и его первой жены Полин Пайфер.

У Патрика было еще двое братьев: старший Джек и младший Грегори. После окончания Гарварда переехал в восточную Африку и основал компанию по проведению сафари.

В 1970-х переехал в США и занимался наследием отца: организовывал презентации книг и контролировал работу бренда «Hemingway», также выпустил недописанный роман отца. В первом браке с Генриеттой Бройлз родилась дочь Мина. Позже Патрик женился второй раз на Кэрол Томпсон.

