Путин: Дальний Восток развивается опережающими темпами

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 25 0

За последние годы были созданы знаковые объекты промышленности и инфраструктуры, которые фактически изменили облик федерального округ.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов;5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дальний Восток развивается опережающими темпами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Дальний Восток развивается опережающими темпами. За последние годы были созданы знаковые объекты — объекты промышленности и инфраструктуры, которые фактически изменили облик федерального округа, его экономики и социальной сферы», — сообщил российский лидер.

Путин уточнил, что опережающее развитие восточной части страны является результатом совместных усилий правительства страны, ведомств, местных властей, научных организацией, инженерных компаний и других подразделений. Кроме того, российский лидер также добавил, что сейчас необходимо обеспечить экономическое развитие региона нужными ресурсами.

Владимир Владимирович подчеркнул, что развитие Дальнего Востока — национальный приоритет страны. Поэтому, по словам Путина, наращивать темпы роста нужно и дальше, а также стараться развивать конкурентные преимущества и потенциал данного федерального округа. При этом, в задачах правительства стоит обеспечение Дальнего Востока необходимыми ресурсами, в том числе энергетическими.

Также президент отметил, что было дано поручение подготовить программу развития энергетических мощностей в регионе на период до 2050 года и определения источников ее финансирования.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин расширил словарный запас во Владивостоке. Владимр Владимирович узнал про «кринж».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+16° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.85
0.26 94.25
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:23
Тест: как хорошо вы разбираетесь в пивной культуре?
16:21
Невосполнимая утрата мира высокой моды: жизненный путь великого кутюрье Джорджио Армани
16:18
Умер модельер Джорджо Армани
16:08
Автомобиль въехал в толпу людей в Берлине
15:49
Пошивай назвал развитие собственного потенциала судостроения приоритетом России
15:36
«Найдет отклик в сердцах зрителей»: Кабаева о премьере «Красного шелка» в КНР

Сейчас читают

«Может много рассказать»: Шуфутинский высказался о Егоре Криде
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Невосполнимая утрата мира высокой моды: жизненный путь великого кутюрье Джорджио Армани

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025