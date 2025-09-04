Премьера российско-китайского блокбастера «Красный шелк» прошла в Пекине

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 27 0

В КНР фильм уже получил статус национального.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В кинотеатре China Film Group в Пекине прошла премьера исторического детективного экшена «Красный шелк», который стал совместным кинематографическим проектом России и Китая. Уже с 6 сентября картина выйдет в широкий прокат по всей стране. Поддержать премьеру в КНР приехала Председатель Совета директоров Национальной Медиа Группы (НМГ) Алина Кабаева.

В стране активно проходит рекламная кампания фильма, и уровень ожидания у зрителей от картины высокий. Более того, фильм затрагивает общую историю двух стран-соседок. Дистрибьютором картины в Китае стала крупнейшая кинокорпорация China Film Group.

К слову, в Поднебесной «Красный шелк» уже получил статус национального фильма.

Китайскому зрителю фильм сегодня представили генеральный продюсер фильма Вадим Быркин, режиссер Андрей Волгин, автор сценария Мария Нефедова, оператор Максим Миханюк, актеры Милош Бикович, Светлана Чуйкина, Чжэн Ханьи, Ян Цзыхуа, Хуан Хаонань, а также продюсеры Ян Ян и Дмитрий Лю. Участие в премьере также приняла генеральный директор НМГ Светлана Баланова и представители медиаиндустрии Китая: руководитель China Media Group Шень Хайсюн, представители руководства дистрибьютора фильма в Китае China Film Group, среди которых были Председатель правления Фу Жоцин, генеральный директор Ли Сяньцзен и другие топ-менеджеры компании, руководитель Госкино Китая Мао Юй.

О чем фильм?

Китай, СССР, 1927 год. Транссибирский экспресс едет через всю Россию и перевозит секретные документы, которые изменят ход истории. Зарубежные разведчики примерили образ обычных пассажиров, но они настоящие головорезы, готовые на все ради документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится бороться с врагом.

При создании фильма много внимания было уделано деталям интерьеров и костюмов — для воссоздания атмосферы той эпохи. Актерам удалось поработать как в России, так и в Китае. Экшен-сцены в Шанхае были полностью сняты на крупнейшей киностудии мира — Hengdian World Studios. Актеры большинство трюков выполняли без каскадеров.

