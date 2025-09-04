Фильм «Красный шелк» получит продолжение

В столице КНР большой политический десант сегодня сменили кинозвезды! В Пекине состоялась долгожданная премьера российско-китайского фильма «Красный шелк». Над грандиозным проектом команды работали вместе. И сегодня они встретились вновь. Показ организовали с использованием технологии, которая позволяет смотреть фильмы со скоростью 120 кадров в секунду, что обеспечивает полное погружение в действие.

Вместе со зрителями из Поднебесной в атмосферу шпионского блокбастера окунулся корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Вот он, интерес по-китайски. Сразу при входе в кинотеатр, первые зрители Поднебесной включают камеры на телефоне. Снимают баннер при входе, других китайцев, даже то, как работает наша съемочная группа снимают.

«Красный шелк» впервые показывают в Китае, в главном кинотеатре China Film Group. Это крупнейший производитель и дистрибьютор фильмов в стране. Но и день премьеры, 4 сентября, здесь считается особенным»

Премьера на следующий день после победы над японскими милитаристами — это знак большого уважения. Это по-настоящему долгожданная премьера. А ее гостям повезло увидеть фильм на два дня раньше. И не только его — в Пекине сегодня главные звезды «Красного шелка».

Китайская актриса Чжэн Ханьи только привыкает к роли кинозвезды. Она недавно приехала учиться на актрису в Россию. И тут такой успех.

«Если честно, конечно, очень сложно. Потому что — это мой дебют. И я сначала вообще не знала, как работать с партнерами. Короче, я очень старалась», — рассказала актриса Чжэн Ханьи.

Рядом Милош Бикович, уже к популярности привыкший, хвалит китайских коллег.

«Китайские партнеры работают по своим принципам, немного отличаются от нас. Они могут работать семь дней в неделю. Их больше в группе, они сами выбирают, когда у них выходной. Вы не замечаете: они поменялись, должности распределили и работают круглосуточно», — поделился актер Милош Бикович.

Совместный фильм, снятый на крупнейшей студии Поднебесной и в самых красивых российских регионов — сложный и амбициозный проект. Разные съемочные группы, разные языки, разные подходы — один результат. В России уже оценили: лучшие сборы в своем жанре.

Интерес к фильму в Китае отчасти обеспечен его исторической основой. Сюжет развивается вокруг событий, что реально происходили в 1927-м. «Красный шелк» создан при участии «НМГ Кинопрокат», компании, что входит в холдинг «Национальная Медиа Группа».

«Я очень рада присутствовать здесь, в Китае, на премьере фильма „Красный шелк“, который, конечно, является примером высокого уровня российско-китайского партнерства и теплых отношений между нашими странами. Важно, что премьера фильма проходит в год 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и победы китайского народа в войне против японской агрессии. В наших странах особенно трепетно относятся к сохранению исторической памяти и недопущению переписывания истории. В том числе именно это единство позволяет создавать такие уникальные совместные проекты, как „Красный шелк“. Благодаря подобным фильмам мы сохраняем правду об исторических событиях и передаем ее будущим поколениям. Хочу поблагодарить всех китайских партнеров, которые принимали участие в этом проекте, и пожелать китайским зрителям приятного просмотра. Уверена, картина найдет отклик в сердцах зрителей, а мы с вами в будущем увидим еще много совместных российско-китайских проектов», — отметила председатель совета директоров Национальной Медиа Группы Алина Кабаева.

Это премьера не только кино: впервые за долгие годы между Россией и Китаем наладили сотрудничество в очень чувствительной и высокотехнологичной сфере. Потому что кино с китайцами снимают многие. А вот сделать совместный фильм, что потом получит «печать дракона» — право показа в Поднебесной как локальное кино — российские кинематографисты смогли впервые. За ними выстроилась очередь из желающих это сделать. Массово обращаются за советом.

«Мы прошли свой путь, избежали ошибок за счет того, что глубоко все это изучили. И поэтому к нам обращаются, мы им рассказываем, как это сделать лучше в России. И, конечно, поможем в случае съемок», — рассказал генеральный продюсер фильма «Красный шелк» Вадим Быркин.

Познакомиться с новым фильмом в Китае можно будет в том числе и при помощи технологии CINITY. Передовой метод съемки, что позволяет смотреть кино в режиме 120 кадров в секунду. В Поднебесной любят все технологичное.

«У наших двух стран очень богатое совместное будущее. И, конечно, им интересны в том числе и культурные специфики, но, что очень важно, „Красный шелк“ — это отлично снятый боевик, детектив с романтической историей, с красивыми китайскими, российскими и даже сербскими актерами», — отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

А начиналось все с разговора на высшем уровне. Российского и китайских лидеров. Владимир Путин в конце визита в Поднебесную, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Николая Иванова рассказал, как это было.

«Вообще это идея самого председателя Си Цзиньпина. Мы с ним были на одном из мероприятий. И я обратил внимание на то, что пробиться нашим производителям на китайский рынок очень сложно. Ну он так улыбнулся хитро, и говорит, а давайте проводить совместные картины. И тогда рынок открыт. Действительно, так и есть. Вот одна из первых ласточек — это „Красный шелк“», — рассказал президент РФ Владимир Путин.

А скоро взлетит и «вторая ласточка». Этой зимой в Китае стартуют съемки продолжения под названием «Черный шелк». Несколько сцен даже успели снять во Владивостоке. Впереди — снова Китай.

«Мы сейчас уже на премьере, скажем так, „Красного шелка“, мы вовсю обсуждаем уже производство „Черного шелка“. И в скором времени мы здесь появимся вновь для того, чтобы, как раз, с китайской стороной готовить проект», — рассказал режиссер «Красного шелка» Андрей Волгин.

Премьера «Красного шелка» состоялась. И ее можно назвать громкой. Впереди выход фильма на экраны. В Китае кинотеатры начнут показ 6 сентября.

