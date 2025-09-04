На ВЭФ обсудили обновление рыболовецкого флота России

Абдыкеров: Россия должна сама создавать технику для рыболовной отрасли

Россия должна сама создавать технику для рыболовной отрасли. Об этом заявил директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли России Сергей Абдыкеров на сессии «Флот XXI века: технологический суверенитет или международная кооперация?» Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ-2025).

«Я верю в то, что инжиниринг должен быть 100% российский. <…> И вот эта мысль от двух моих предшественников выступающих — о том, что не надо навредить (отрасли — Прим. ред.) в погоне за технологическим суверенитетом, — ни в коем случае нельзя навредить экономике заказывающих отраслей», — сказал он, отвечая на вопрос ведущего РЕН ТВ и модератора сессии Петра Марченко.

Когда в РФ стали обновлять рыболовецкий флот, многие считали, что лучшие проекты можно будет взять у иностранных бюро, отметил Абдыкеров. Однако в итоге это привело к ситуации малой серийности. Это, в свою очередь, сказалось на стоимости и на сроках строительства. Тогда каждый заказчик судна рассматривал «свой» проект как лучший, и это было самой большой ошибкой, отметил специалист.

Что касается рыболовной техники, то за последние годы Россия смогла освоить новые сегменты: например, рыбопереработку. Очень важно при этом обучаться новым компетенциям и возвращаться к тем технологиям, которые не использовались в последние десятилетия. Кроме того, с точки зрения строительства конечного судна сотрудничество с зарубежными партнерами — это тоже возможная история, заключил Абдыкеров.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

