Кравцов: цифровые технологии — дополнение к традиционной форме обучения

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Это прописано в стратегии развития образования до 2036 года.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Цифровые технологии являются дополнением к традиционной форме обучения. Такое утверждение присутствует в стратегии развития образования до 2036 года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в студии «Известий» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«В стратегии четко написано, что есть традиционная форма обучения, а цифровые технологии — это дополнение к ней», — пояснил Кравцов.

По его словам, новая стратегия направлена на то, чтобы избежать ошибок, допущенных в 1990-е годы, когда «псевдоэксперты пытались разрушить систему образования и навязать России чуждые ей ценности».

Министр подчеркнул, что начиная с 2000-х годов система образования в России активно развивается: были введены единые программы, учебники и требования. По его словам, сегодня образование функционирует как целостная система, и именно это позволяет эффективнее решать текущие проблемы и задачи.

Кравцов уточнил, что в стратегии предусмотрены положения о формах обучения, включая вопросы дистанционного формата. Кроме того, документ фиксирует подходы к финансированию образования и к модернизации инфраструктуры.

Отдельно министр отметил роль новых технологий. По его словам, развитие искусственного интеллекта ставит перед системой задачу определить, как использовать возможности ИИ в обновленной образовательной системе.

