США свернут программы военной помощи граничащим с РФ странам

Лилия Килячкова
Эта мера позволит Вашингтону сэкономить сотни миллионов долларов.

США намерены отказаться от финансирования обороны стран, граничащих с Россией

Фото: Reuters/AL DRAGO

FT: США свернут программы военной помощи граничащим с РФ странам

США планируют сократить финансирование программ по обучению и оснащению вооруженных сил европейских стран, граничащих с Россией. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Речь идет о программе стоимостью более одного миллиарда долларов. Эта мера, по данным FT, позволит Вашингтону сэкономить сотни миллионов долларов.

Решение связано с планами президента США Дональда Трампа сосредоточить оборонные ресурсы на Индо-Тихоокеанском регионе.

В Пентагоне уже сообщили о сокращении европейским дипломатам, но пока неясно, смогут ли правительства ЕС восполнить пробелы. С 2018 по 2022 год на эти цели было выделено 1,6 миллиардов долларов, основным получателем стали прибалтийские страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент США Дональд Трамп во время телефонных переговоров с европейскими лидерами потребовал у них прекратить закупки российской нефти. Также Трамп потребовал от глав европейских государств «оказать экономическое давление» на Китай за якобы поддержку России в контексте украинского кризиса.

