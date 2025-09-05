Уникальный выброс: на Солнце зарегистрировали вспышку предпоследнего класса мощности

На Солнце зарегистрировали вспышку предпоследнего класса мощности М

На Солнце возникла вспышка предпоследнего класса мощности М. Об этом сообщили на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Последняя вспышка произошла сегодня — уровень M1.0 (сильная)», — отметили в публикации.

Также сообщается, что в северном полушарии Солнца был зафиксирован уникальный выброс плазмы в виде прямого луча. По словам экспертов, обычно они происходят в форме магнитной петли. Необычная форма плазмы может быть обусловлена быстрой перестройкой магнитного поля после вспышки.

Вспышки на Солнце делятся по интенсивности рентгеновского излучения на пять групп: A, B, C, M и X, среди которых A — самая слабая, а X — самая мощная.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что к Земле на минимальное расстояние приблизился астероид размером с челябинский метеорит. Эксперты отнесли астероид к группе Аполлонов, то есть орбита космического объекта пересекает земную с внешней стороны. Уточняется, что угрозы для нашей планеты астероид не представлял.

