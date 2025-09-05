Краснов: в РФ появилась возможность для бизнеса избежать штрафа при устранении нарушений

Генпрокурор России Игорь Краснов в рамках Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ-2025) на сессии «Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса» заявил, что в РФ внедряется механизм освобождения предпринимателей от штрафов, если те добровольно устранят допущенные нарушения.

«Внедряется нормативная возможность освобождения предпринимателей от ответственности, если они добровольно устранили допущенные нарушения», — отметил Краснов.

По его словам, прокуроры будут оценивать законность и прозрачность всех подобных процедур. К тому же Краснов заявил, что на днях им был издан соответствующий приказ и запущен мониторинг данного механизма на практике.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

