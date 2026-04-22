«Никуда от нее не денется»: Лолита об отношениях Лепса с бывшей женой

Лолита надеется на возвращение Лепса к бывшей супруге

Певица Лолита Милявская надеется на то, что народный артист России Григорий Лепс вернется к своей бывшей супруге Анне Шаплыковой. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на гала-ужине премии «Движение» от МУЗ-ТВ.

«Я думаю, что никуда он от своей жены не денется. Она у него потрясающая. <…> Я не так близка к их семье, но мне бы хотелось (их воссоединения. — Прим. ред.), потому что это потрясающая пара», — сказала исполнительница.

Она также подчеркнула, что не любит новости о том, что кто-то из отечественных артистов разводится.

Григорий Лепс был женат дважды. Первой его избранницей была студентка вокального училища Светлана Дубинская. Данный брак просуществовал пять лет: с 1982-го по 1987-й. В этом союзе родилась старшая дочь артиста Инга.

Во второй раз певец женился на Анне Шаплыковой в 2001 году. Но спустя 20 лет супруги развелись. У них есть трое совместных детей: две дочери Ева и Николь, а также сын Иван.

В 2024 году исполнитель объявил об отношениях с 18-летней студенткой Авророй Кибой. Они собирались пожениться, но в начале 2026-го стало известно об их расставании.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Киба не поддерживает тесное общение с Лепсом. Она считает, что близкое взаимодействие с бывшим — это неуважение к новому возлюбленному.

