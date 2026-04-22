В России стартовала акция «Георгиевская ленточка»

Ежегодно к инициативе присоединяется все больше людей.

Стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточка». Тысячи волонтеров по всей стране бесплатно раздают символ памяти о победе советского народа в Великой Отечественной войне. Получить ее можно на улицах, в парках, торговых центрах и других общественных пространствах.

В Чите волонтеры Победы работают на площади Ленина, в парке Дома офицеров и на площади Декабристов. Во Владивостоке — на всех главных точках, включая спортивную набережную.

Акция проходит уже в 22-й раз, и с каждым годом к ней присоединяется все больше людей по всему миру. В Армении, Египте и даже в Танзании. Там развернули большой георгиевский флаг и воскликнули традиционное троекратное «ура».

Ранее 5-tv.ru писал, что в подмосковном Можайске стартовала Международная эколого-патриотическая акция «Сад памяти». Проект посвящен героям, павшим в годы Великой Отечественной войны.

В преддверии 85-летия начала войны участники высадили 85 лип. К акции присоединились потомки героев Победы, волонтеры, амбассадоры ДоброFon и жители региона.

