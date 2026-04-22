В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера после налета украинских БПЛА

Правительство Самарской области оказывает помощь раненым и семьям погибших.
Фото: MAX/Вячеслав Федорищев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В городском округе Сызрань ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера после массированного налета беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Глава региона провел заседание оперативного штаба с участием членов правительства, силового блока, оперслужб, а также руководства города. Устранение последствий идет слаженно и четко, подчеркнул Федорищев.
Тем временем началось обследование городских зданий — не только многоквартирных домов, но и частных домовладений и общественных строений. Восстановительные работы начнутся, как только комиссия даст заключение.
Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что в Сызрани упали и взорвались не менее 11 украинских беспилотников.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
25%
Нашли ошибку?