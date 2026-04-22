В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера после налета украинских БПЛА

Правительство Самарской области оказывает помощь раненым и семьям погибших.

Обрушение подъезда в Сызрани Атака беспилотников на регионы России

В городском округе Сызрань ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера после массированного налета беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Глава региона провел заседание оперативного штаба с участием членов правительства, силового блока, оперслужб, а также руководства города. Устранение последствий идет слаженно и четко, подчеркнул Федорищев.

Тем временем началось обследование городских зданий — не только многоквартирных домов, но и частных домовладений и общественных строений. Восстановительные работы начнутся, как только комиссия даст заключение.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что в Сызрани упали и взорвались не менее 11 украинских беспилотников.

