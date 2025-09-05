Краснов: нужно создать единый реестр платежей для бизнеса

Генпрокуратура предлагает создать единый реестр платежей для бизнеса. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов. Он привел в пример ситуацию, когда неразбериха с расчетами неналоговых выплат превращалась в поборы с предпринимателей.

«Были случаи, когда из-за ошибок на один день в дате фактического ввоза товаров за пределы территории ЕАЭС, участники внешнеэкономической деятельности несли расходы на таможенные платежи именно по более высокой ставке. По сути, сотрудники таможни объяснили это невнимательностью. Но в результате этой невнимательности сотрудников таможни, она обернулась значительными финансовыми потерями для предпринимателей», — отметил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Краснов уточнил, что по требованию Генпрокуратуры бизнесменам вернули переплату.

