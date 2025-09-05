Довольно привлекательный: фильм «Красный шелк» очаровал китайских зрителей

Global Times: фильм «Красный шелк» очаровал китайских зрителей на премьере

Китайские зрители были очарованы триллером «Красный шелк» на премьере в Пекине. Об этом сообщило издание Global Times.

«Китайские элементы и сюжеты, представленные в фильме, довольно привлекательны, и я надеюсь, что китайским зрителям они тоже понравятся», — рассказал профессор китаеведения в Санкт-Петербургском университете Алексей Родионов.

Генеральный продюсер Вадим Быркин отметил, что картина отражает общую историю России и Китая. К тому же, по его словам, детективные и триллерные элементы легко найдут отклик у зрителей.

Фильм уже вошел в топ-10 самых кассовых картин года, собрав только в российском прокате более 689 миллионов рублей.

О чем фильм?

Китай, СССР, 1927 год. Транссибирский экспресс едет через всю Россию и перевозит секретные документы, которые изменят ход истории. Зарубежные разведчики примерили образ обычных пассажиров, но они настоящие головорезы, готовые на все ради документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится бороться с врагом.

При создании фильма много внимания было уделано деталям интерьеров и костюмов — для воссоздания атмосферы той эпохи. Актерам удалось поработать как в России, так и в Китае. Экшен-сцены в Шанхае были полностью сняты на крупнейшей киностудии мира — Hengdian World Studios. Актеры большинство трюков выполняли без каскадеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что фильм «Красный шелк» получит продолжение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.