Довольно привлекательный: фильм «Красный шелк» очаровал китайских зрителей

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 13 0

Картина отражает общую историю России и Китая.

Фильм «Красный шелк» покорил пекинскую публику на премьере

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Известия

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Global Times: фильм «Красный шелк» очаровал китайских зрителей на премьере

Китайские зрители были очарованы триллером «Красный шелк» на премьере в Пекине. Об этом сообщило издание Global Times.

«Китайские элементы и сюжеты, представленные в фильме, довольно привлекательны, и я надеюсь, что китайским зрителям они тоже понравятся», — рассказал профессор китаеведения в Санкт-Петербургском университете Алексей Родионов.

Генеральный продюсер Вадим Быркин отметил, что картина отражает общую историю России и Китая. К тому же, по его словам, детективные и триллерные элементы легко найдут отклик у зрителей.

Фильм уже вошел в топ-10 самых кассовых картин года, собрав только в российском прокате более 689 миллионов рублей.

О чем фильм?

Китай, СССР, 1927 год. Транссибирский экспресс едет через всю Россию и перевозит секретные документы, которые изменят ход истории. Зарубежные разведчики примерили образ обычных пассажиров, но они настоящие головорезы, готовые на все ради документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится бороться с врагом.

При создании фильма много внимания было уделано деталям интерьеров и костюмов — для воссоздания атмосферы той эпохи. Актерам удалось поработать как в России, так и в Китае. Экшен-сцены в Шанхае были полностью сняты на крупнейшей киностудии мира — Hengdian World Studios. Актеры большинство трюков выполняли без каскадеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что фильм «Красный шелк» получит продолжение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.30
0.45 94.78
0.53
Сложности Рыбам, Девам, Стрельцам, Близнецам: что принесет коридор затмен...

Последние новости

9:36
Путин: войска НАТО на Украине станут законными целями для поражения
9:32
Путин: Москва — лучшее место для встречи РФ и Украины
9:30
Путин: «Сила Сибири-2» — один из крупнейших энергопроектов в мире
9:28
Довольно привлекательный: фильм «Красный шелк» очаровал китайских зрителей
9:24
Правительство Монголии окажет поддержку в строительстве «Силы Сибири — 2»
9:20
Премьер Лаоса: ВЭФ улучшает качество жизни людей

Сейчас читают

Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ-2025 — прямая трансляция
Самые лучшие звезды: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025