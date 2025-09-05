Песков: отношения России и США нормализуются медленно

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 37 0

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что полное урегулирование может занять продолжительное время.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил «Известиям», что процесс нормализации отношений Москвы и Вашингтона идет медленно и может растянуться на долгий срок.

Песков отметил, что российско-американский диалог движется вперед с трудом и растягивается во времени. По его словам, этот процесс нельзя назвать быстрым и окончательное урегулирование не стоит ожидать в ближайшей перспективе.

По мнению представителя Кремля, на характер нынешних контактов заметно повлияли шаги, предпринятые администрацией бывшего президента США Джо Байдена. Он подчеркнул, что последствия этой политики ощущаются до сих пор.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что после прихода к власти Дональда Трампа в отношениях России и США появился «свет в конце тоннеля». Глава государства выразил надежду, что первые шаги в направлении сближения помогут выйти на полноценное восстановление связей.

Юбилейный Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на территории Дальневосточного федерального университета. В 2025 году его центральной темой стал «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.30
0.45 94.78
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:00
Путин: открытие авиасообщения с КНДР укрепит связи между нашими странами
7:56
«Потенциал наших крупнейших рек»: Путин о развитии Трансарктического коридора
7:51
Путин поручил правительству утвердить план развития редкоземельной отрасли не позднее ноября
7:47
Путин: мост из России в КНДР должны открыть в 2026 году
7:45
Путин: национальный приоритет России в XXI веке — развитие Дальнего Востока
7:42
Путин: Дальний Восток опережает общероссийские темпы развития

Сейчас читают

Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ-2025 — прямая трансляция
Самые лучшие звезды: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025