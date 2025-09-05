Путин: Деловая активность является основной для развития Дальнего Востока

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Стоит продолжать наращивать инфраструктурные и логистические связи региона.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Деловая активность является основной для развития Дальнего Востока. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путина на пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Рост деловой предпринимательской активности расширение экономических возможностей Дальнего Востока — это основа для дальнейшего развития региона. Важно сохранить устойчивую динамику в его традиционных отраслях по тем направлениям, которые уже, что называется, пошли в рост», — заявил российский лидер.

По его словам, стоит продолжать развитие инфраструктурных и логистических связей и обеспечение надежного снабжения чистой энергией и ресурсами.

Как отметил президент, сырьевая база добыча полезных ископаемых в регионе расширяются. По данным, добыча угля и золота в регионе за последние десять лет выросли почти в 1,7 раза. В том числе благодаря принципу лицензирования недр, которые позволили привлечь частный капитал в геологоразведку, кратно увеличить количество открытий новых месторождений, включая месторождение золота Лугокан в Забайкальей и золотосеребряное месторождение Роман в Якутии.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году участвовали представители более 70 стран и территорий.

