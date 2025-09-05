Путин: Дальний Восток опережает общероссийские темпы развития

Дальний Восток опережает общероссийские темпы развития, отметил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.

За десять лет валовый региональный продукт региона вырос более, чем в два с половиной раза — до 11 триллионов рублей. В основной капитал дальневосточных компаний было вложено 20 триллионов рублей.

В числе лидеров по инвестициям в основной капитал — Якутия, Амурская область и Сахалинская область.

«Динамика инвестиций в дальневосточных регионах такова, что в прошлом году их объем вдвое превысил значение десятилетней давности в реальном выражении. Для сравнения: по России в целом он оказался в полтора раза выше. Тоже хороший результат, но все-таки на Дальнем Востоке лучше», — сказал президент.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

