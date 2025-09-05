Путин поручил правительству утвердить план развития редкоземельной отрасли не позднее ноября

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Для развития сырьевой базы и добычи полезных ископаемых в регионе понадобятся дополнительные ресурсы, в том числе электроэнергия.

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Президент России Владимир Путин поручил правительству не позднее ноября утвердить программу развития отрасли редкоземельных металлов на Дальнем Востоке. Об этом российский лидер сообщил на пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Речь на сессии зашла о внедрении передовых технологий, а также обогащения и обработки руды редких и редкоземельных металлов.

«Полгода назад, в феврале, мы договорились тогда утвердить долгосрочный план развития редкоземельной индустрии. Я прошу правительство Российской Федерации сделать это не позднее ноября текущего года», — ответил Путин.

По словам российского президента, такие ресурсы не накапливаются в отвалах при освоении месторождения, в том числе и на Дальнем Востоке. Путин отметил, что система учета таких запасов налажена, поэтому по мере развития технологий отрасли они могут быть извлечены и эффективно использованы. Запуск соответствующих программ уже обсуждался в июне на Петербургском экономическом форуме.

Ранее глава государства затрагивал тему инфраструктуры Дальнего Востока. Для развития сырьевой базы и добычи полезных ископаемых в регионе понадобятся дополнительные ресурсы, в том числе электроэнергия.

«Потребность в электроэнергии в регионе будет только увеличиваться. Нужно так планировать, чтобы мощности отвечали растущим запросам бизнеса, городов, поселений, граждан. Речь о развитии газовой, современной угольной и атомной генерации и об использовании огромного потенциала гидроэнергетики», — поделился Путин.

По его словам, на реках Дальнего Востока уже действуют и строятся новые электростанции, которые вырабатывают экологически чистую энергию.

