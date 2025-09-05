Путин поручил правительству утвердить план развития редкоземельной отрасли не позднее ноября

Президент России Владимир Путин поручил правительству не позднее ноября утвердить программу развития отрасли редкоземельных металлов на Дальнем Востоке. Об этом российский лидер сообщил на пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Речь на сессии зашла о внедрении передовых технологий, а также обогащения и обработки руды редких и редкоземельных металлов.

«Полгода назад, в феврале, мы договорились тогда утвердить долгосрочный план развития редкоземельной индустрии. Я прошу правительство Российской Федерации сделать это не позднее ноября текущего года», — ответил Путин.

По словам российского президента, такие ресурсы не накапливаются в отвалах при освоении месторождения, в том числе и на Дальнем Востоке. Путин отметил, что система учета таких запасов налажена, поэтому по мере развития технологий отрасли они могут быть извлечены и эффективно использованы. Запуск соответствующих программ уже обсуждался в июне на Петербургском экономическом форуме.

Ранее глава государства затрагивал тему инфраструктуры Дальнего Востока. Для развития сырьевой базы и добычи полезных ископаемых в регионе понадобятся дополнительные ресурсы, в том числе электроэнергия.

«Потребность в электроэнергии в регионе будет только увеличиваться. Нужно так планировать, чтобы мощности отвечали растущим запросам бизнеса, городов, поселений, граждан. Речь о развитии газовой, современной угольной и атомной генерации и об использовании огромного потенциала гидроэнергетики», — поделился Путин.

По его словам, на реках Дальнего Востока уже действуют и строятся новые электростанции, которые вырабатывают экологически чистую энергию.

