Путин: мост из России в КНДР должны открыть в 2026 году

Мост между Россией и КНДР через реку Туманную должен быть открыт в следующем году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.

Уже построены мосты в Китай: Нижнеленинская — Тунцзян и Благовещенск — Хэйхэ. Нужно активно развивать транспортно-логистические центры в районе этих переправ, чтобы использовать их пропускные способности по максимуму, отметил президент.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

