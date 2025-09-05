Путин: тенденцию оттока населения с Дальнего Востока удается переломить

Властям постепенно удается переломить тенденцию оттока населения с Дальнего Востока. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания ВЭФ.

«С 2014 года за пять лет миграционный отток на Дальнем Востоке составил 211 тысяч человек. Но уже в следующие пять лет он сократился до 109 тысяч человек. Тоже много, но все-таки сокращение в два раза. Причем в 2024 году был впервые отмечен миграционный приток. Небольшой, но все-таки, 24 тысячи человек», — отметил президент.

В регион поехала молодежь, отмечается приток населения возрастом от 20 до 24 лет. На Дальнем Востоке создается будущее страны, молодые люди это чувствуют, дополнил Путин.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

